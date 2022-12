ADV setzt auf Kontinuität: Dr. Stefan Schulte (FRA) als Präsident auf der ADV-Mitgliederversammlung wiedergewählt

Berlin (ots) -Die ADV-Mitgliederversammlung hat heute Dr. Stefan Schulte erneut an die Spitze des Flughafenverbandes ADV gewählt. Der Vorsitzender des Vorstands der Fraport AG amtiert seit Juli 2018 als Präsident des ältesten zivilen Luftfahrtverbandes in Deutschland. Aletta von Massenbach (Vorsitzende der Geschäftsführung des Flughafens Berlin Brandenburg) und Ludger van Bebber (Geschäftsführer des Flughafens Dortmund) wurden bereits in der vergangenen Woche ebenfalls einstimmig in ihrer zweiten Amtszeit als ADV-Vizepräsidenten bestätigt.Dr. Stefan Schulte gilt als erfahrener Luftfahrtexperte, der mit strategischem Weitblick für ein modernes und nachhaltiges Flughafenmanagement steht. "Unsere Flughäfen sind leistungsstarke Verkehrs- und Logistikknotenpunkte, die den Menschen Mobilität und Wohlstand bringen. Die harten Jahre der Pandemie haben wir weitestgehend hinter uns gelassen. Reisen ist den Menschen in unserem Land wichtig. Die Bedeutung des Luftverkehrs für die deutsche Wirtschaft und die Aufrechterhaltung der globalen Lieferketten ist gerade in der Krise deutlich geworden. Jetzt gilt es den Blick nach vorne zu richten und die Rahmenbedingungen so zu entwickeln, dass der Luftverkehr seine internationale Wettbewerbsfähigkeit behält und die klimaneutrale Transformation der Flughäfen bis 2045 gelingt. Entscheidend für die deutschen Flughäfen ist und bleibt der enge fachliche Austausch mit den Verantwortlichen in der EU, auf Bundesebene und in den Ländern", erklärt ADV-Präsident Schulte.Turnusmäßig wurden auch die weiteren Mitglieder des ADV-Präsidiums neu gewählt.Ihm gehören künftig an:Dr. Stefan Schulte (FRA)Aletta von Massenbach (BER)Ludger van Bebber (DTM)Dr. Michael Hupe (NUE)Ralf Schmid (FMM)Thilo Schmid (CGN)Lars Redeligx (DUS)Michael Eggenschwiler (HAM)Jost Lammers (MUC)Ulrich Heppe (STR)"Das ADV-Präsidium ist eine gute Mischung aus erfahrenen und frischen Kräften, großen, mittleren und kleineren Flughäfen", zeigt sich Dr. Stefan Schulte erfreut.Die neue Amtszeit beginnt am 01. Januar 2023 und endet am 31. Dezember 2024.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Kommunikation, Strategie & NachhaltigkeitADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 29 57558polders@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell