ADVA-Aktie: Bewertung der aktuellen Marktentwicklung

Etwa vier Wochen zuvor informierten die Regionalnachrichten, dass der Zusammenschluss von Adtran und ADVA abgeschlossen ist. Der Telekommunikationsausrüster aus Meiningen wird künftig unter einem neuen Namen agieren. Die Feierlichkeiten auf dem Firmengelände wurden mit farbenfrohen Bannern begleitet und die Unternehmensführung sprach über positive Auswirkungen, die sie für die Zukunft erwartet.

Bis jetzt lässt sich nicht abschätzen, ob diese Auswirkungen bereits spürbar sind, da es keine aktuellen Nachrichten gibt. An der Börse sind jedoch kaum Veränderungen zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich der Aktienkurs von ADVA stets um die 20-Euro-Marke eingependelt und es sieht so aus, als würde sich daran auch in dieser Woche nichts ändern.

ADVA: Keine nennenswerten Veränderungen

Am Mittwochmorgen gab es kaum Bewegung im...