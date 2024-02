ADT, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "ADT":

Der Aktienkurs von Adt hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") um 10,99 Prozent unter dem Durchschnitt (-9,01 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -9,43 Prozent, wobei Adt aktuell 10,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adt mit einem Wert von 10,09 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 47,39, was einer Unterbewertung von 79 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an acht Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Adt gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Adt in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen abgenommen hat und das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.