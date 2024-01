ADT Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Adt hin zum Negativen festgestellt. Diese Veränderung basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die zu besonders positiven oder negativen Themen neigen. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb diese mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Adt für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Adt beträgt 2,23 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adt-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 6,27 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 6,4 USD liegt, was einer Abweichung von +2,07 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für diesen Wert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,3 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,59 Prozent) liegt, und daher auch eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass Adt momentan überkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 76,52 Punkten liegt. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 46,46, was bedeutet, dass Adt weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird das Unternehmen damit für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

