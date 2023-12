ADT Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "ADT":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Adt beträgt das aktuelle KGV 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" mit einem durchschnittlichen KGV von 48 zeigt, dass Adt aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie mit "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Adt mit einer Rendite von -35,32 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,39 Prozent. Auch hier liegt Adt mit 33,93 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Adt notiert derzeit bei 6,82 USD, was +10,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +7,74 Prozent beläuft. Die Aktie wird daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde bei Adt keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Adt für diese Stufe daher ein "Neutral".