ADT Aktie: So kann es weitergehen!

Adt wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,48, was einem Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,27 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Adt-Aktie bei 6,29 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,01 USD (+11,45 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (6,22 USD) liegt ebenfalls über dem 50-Tages-Durchschnitt (+12,7 Prozent Abweichung). Die Aktie wird daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Adt mit einer Ausschüttung von 2,23 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (2,74 %). Die Differenz beträgt 0,51 Prozentpunkte, was derzeit zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Adt-Aktie veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Adt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.