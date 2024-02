ADT Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "ADT":

Die Aktie von Adt zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten erhöht, was positiv zu bewerten ist. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Adt bei -20 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt der zyklischen Konsumgüterbranche liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" ist die Performance mit -9,21 Prozent unterdurchschnittlich.

Bei der Dividendenrendite liegt Adt mit 3,56 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden, aber in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Adt in Bezug auf Sentiment, Branchenvergleich und Dividende.