ADT Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die technische Analyse der Aktie von Adt zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,28 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,52 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz von +3,82 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 6,24 USD, was einer Distanz von +4,49 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Aktie von Adt anhand der Kommunikation im Netz beobachtet. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Rendite von -22 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter", was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche von 35,9 Prozent liegt die Rendite von Adt mit 57,9 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Adt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 50,76 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.