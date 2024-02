ADT Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktien von Adt ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An sieben Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende hat Adt eine Ausschüttung von 3,56 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,75 % liegt. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft.

Das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Internetnutzer zeigt ebenfalls eine positive Tendenz. Die Anzahl der Diskussionen und die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adt-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 6,23 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,83 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +9,63 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,57 USD) und des letzten Schlusskurses (+3,96 Prozent) ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Adt-Aktie aufgrund des positiven Anleger-Sentiments, der neutralen Dividendenrendite und der unterschiedlichen Bewertungen aus der technischen Analyse mit einer insgesamt "Gut"-Bewertung versehen.