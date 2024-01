ADT Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "ADT":

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien liefern. In Bezug auf die Diskussion über Adt wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was insgesamt zu einem schlechten Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Adt beträgt derzeit 2,23%, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,74% liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Adt-Aktie mit 8,43% über dem GD200 liegt, was als gutes Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Abstand von +9,82% ein gutes Signal. Insgesamt wird der Kurs der Adt-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Adt-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22% erzielt, was 32,68% unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie 57,96% unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.