ADT Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Adt diskutiert, wobei vor allem überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Adt beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Adt mit 9,46 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV 48,99). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Adt (6,42 USD) nur um +1,1 Prozent vom GD200 (6,35 USD) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 6,1 USD, was einem Abstand von +5,25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Adt-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich folgendes Bild: Der RSI7 liegt bei 8,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass Adt überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Adt weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Adt-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt der Analyse.