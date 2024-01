ADT Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "ADT":

Adt: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Adt wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,48, was einem Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,04 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Adt-Aktie aktuell überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 76,52 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 46,46 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs nur leicht vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage abweicht.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Adt in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Adt eine überwiegend negative Bewertung aufgrund der fundamentalen, technischen und sentimentalen Analysen.