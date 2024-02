ADT Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "ADT":

Die Dividende von Adt steht im Verhältnis zum Aktienkurs bei 3, was einer positiven Differenz von +0,81 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" entspricht. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Adt-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20 Prozent, was 10,99 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -9,43 Prozent, wobei Adt derzeit 10,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adt bei 10,09 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 47,39. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutlichen Veränderungen in der Kommunikation über Adt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge und Diskussionen über das Unternehmen zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.