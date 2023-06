ADTRAN Holdings: Potenzielle Kurssteigerung von 33,50% mit Ziel bei 12,61 EUR.

Weitere Suchergebnisse zu "Adtran Holdings":

Gestern konnte die Aktie von ADTRAN Holdings eine positive Entwicklung von +2,69% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Plus von insgesamt 0,10%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen in der Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 12,61 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +33,50%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Aktuell empfehlen drei Analysten die Aktie als starken Kauf und einer ist optimistisch mit dem Rating “Kauf”. Zwei Experten geben das Rating “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Kursziel für ADTRAN Holdings liegt bei 12,61 EUR – was einem Potenzial von +33,50 % entspricht. Der größte Teil...