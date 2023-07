ADTRAN Holdings: Potenzial von +40,59% erwartet - Kursziel bei 12,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Adtran Holdings":

Am gestrigen Tag verbuchte die Aktie von ADTRAN Holdings einen Abschlag von -1,31%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf -4,68%. Eine eher pessimistische Stimmung am Markt zeichnet sich ab.

Bankanalysten sind aktuell der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für ADTRAN Holdings bei 12,48 EUR liegt. Das entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +40,59%, falls sich diese Prognose bewahrheitet. Zwar teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem schwachen Trend in der jüngsten Vergangenheit.

Dennoch sehen drei Analysten die Aktie als “starken Kauf” und ein weiterer gibt eine positive Einschätzung mit “Kauf”. Neutral eingestellt haben sich zwei Experten mit einer Bewertung von “halten”. Damit sind insgesamt +66,67% der befragten Analysten noch optimistisch.

Das zuvor bei “Guru-Rating ALT”...