ADTRAN Holdings: Potenzial von +38,89%

Die Aktie von ADTRAN Holdings konnte am 09.10.2023 mit einem Plus von +1,02% abschließen. In der vergangenen Handelswoche belief sich die Performance jedoch auf -1,61%, was auf eine aktuelle Pessimismus des Marktes schließen lässt.

Dennoch sind Analysten optimistisch gestimmt und sprechen der Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 10,43 EUR zu. Sollte das eintreffen, könnte sich für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +38,89% ergeben.

Von insgesamt sechs Analysten empfehlen drei den Kauf der Aktie und einer sieht sie als starken Kauf an. Zwei Experten geben das Rating “halten”. Das Guru-Rating liegt nun bei 4,17 nach zuvor ebenfalls 4,17.

Das wahre Kursziel scheint somit noch nicht erreicht zu sein und es bleibt abzuwarten wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.

