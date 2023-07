ADTRAN Holdings: Potenzial für eine Steigerung um 33,37%

Weitere Suchergebnisse zu "Adtran Holdings":

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von ADTRAN Holdings unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,24 EUR und somit um +33,37% höher als derzeit.

• Am 14.07.2023 sank ADTRAN Holdings um -5,67%

• Das aktuelle Kursziel des Unternehmens beträgt 12,24 EUR

• Das Guru-Rating hat sich von 4,17 auf nunmehr 4,17 verbessert

Am gestrigen Handelstag fiel ADTRAN Holdings an der Börse um -5,67%. Die letzten fünf Handelstage zeichnen ein negatives Bild mit einem Verlust von insgesamt -1.15%. Es scheint demnach momentan pessimistische Stimmung am Markt zu herrschen.

Ob dies auch den Erwartungen der Analysten entspricht? Die Stimmung jedenfalls ist klar positiv.

Im Durchschnitt haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 12,24 EUR prognostiziert – falls diese Vorhersage zutrifft würde sich eine...