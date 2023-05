ADTRAN Holdings: Potenzial für Kursanstieg von 58,59% - Aktuelle Analysteneinschätzungen

Weitere Suchergebnisse zu "Adtran Holdings":

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt brachte der Aktie von ADTRAN Holdings einen Verlust von 0,91%. Auch in den letzten fünf Handelstagen blieb die Kursentwicklung mit einem Gesamtverlust von 1,14% eher verhalten. Der Markt scheint pessimistisch zu sein.

Jedoch sehen Bankanalysten das Potenzial für eine deutliche Aufwärtsbewegung bei ADTRAN Holdings. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analystenschätzungen rund 12,76 EUR und könnte damit ein Plus an Rendite in Höhe von +58,59% ermöglichen. Nur wenige Experten teilen diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Kurserholung.

Aktuell empfehlen drei Analysten die Aktie als starken Kauf und einer setzt auf “Kauf”. Zwei weitere bewerten sie neutral als “halten”.

Insgesamt sind demnach zwei Drittel aller befragten Analysten noch immer optimistisch...