ADTRAN Holdings: Potenzial für Kursanstieg

Die Aktie von ADTRAN Holdings ist laut Expertenmeinung derzeit unterbewertet. Das mittelfristig erwartete Kursziel liegt bei 12,53 EUR und bietet damit ein Potential für eine Wertsteigerung um +29,84%.

• Am 07.07.2023 stieg die Aktie um +2,32%

• Die optimistische Einschätzung teilen 66,67% der Analysten

• Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 4,17 nach zuvor ebenfalls 4,17

Mit einem Zuwachs von +2,32% am gestrigen Tag konnte ADTRAN Holdings in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Tendenz verzeichnen und innerhalb einer Woche ein Plus von +0,57%. Obwohl nicht alle Analysten das Potenzial sehen und sich teilweise neutral positionieren oder sogar zum Verkauf raten würden (insgesamt zwei), sind drei Experten überzeugt davon dass es sich lohnt die Aktie zu kaufen.

Das Guru-Rating gibt mit einer Bewertung von...