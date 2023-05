ADTRAN Holdings: Mittelfristiges Kursziel bei 17,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Adtran Holdings":

Die Aktie von ADTRAN Holdings wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen und bietet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +121,71%, wenn das mittelfristige Kursziel erreicht wird.

• Am 05.05.2023 legte die Aktie um +0,40% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 17,60 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,38

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von ADTRAN Holdings um +0,40% zulegen.

Jedoch hat sich der Trend in den letzten fünf Handelstagen auf -4,42% summiert und deutet somit auf eine pessimistische Stimmung am Markt hin.