ADTRAN Holdings: Kursziel von 12,86 EUR erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Adtran Holdings":

Die Aktie von ADTRAN Holdings hat in den vergangenen Tagen an Wert gewonnen und verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -1,45%. Auf Sicht einer vollständigen Handelswoche beträgt die positive Entwicklung jedoch +0,34%. Die Stimmung am Markt ist neutral.

Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel der Aktie bei 12,86 EUR liegt. Dies entspräche einem mittelfristigen Potenzial von +55,54% für Investoren. Von insgesamt sechs Analysten empfehlen drei einen Kauf der Aktie und ein weiterer gibt ein optimistisches Rating ab. Zwei Experten bewerten die Aktie als “halten”. Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,17.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Trotz negativer Kursentwicklung gestern sehen Bankanalysten großes Potenzial bei ADTRAN Holdings mit einem erwarteten Kursziel von 12,86 EUR.