ADTRAN Holdings: Kursziel von 12,84 EUR laut Analysten

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von ADTRAN Holdings momentan unterbewertet ist. Das wahre Kursziel liegt demnach um +53,29% über dem aktuellen Kurs.

• Am 02.06.2023 legte ADTRAN Holdings um +2,87% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 12,84 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,17

Am letzten Handelstag verzeichnete ADTRAN Holdings einen Anstieg um +2,87%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch insgesamt ein Rückgang von -0,88%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für ADTRAN Holdings liegt aktuell bei 12,84 EUR. Sollten sie damit Recht behalten bedeutet dies ein Potenzial von +53,29% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des neutralen Trends in letzter Zeit.

