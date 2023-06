ADTRAN Holdings: Kursziel von 12,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Adtran Holdings":

Letzte Woche hat die Aktie von ADTRAN Holdings eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag einen Anstieg um +4,99% verzeichnet. Insgesamt konnte sie in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +8,21% erzielen.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial derzeit nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt auf 12,80 EUR geschätzt – was einem möglichen Aufwärtspotenzial von +39,03% entspricht.

Von den sechs Analysten haben drei ein starkes Kaufsignal für die ADTRAN Holdings abgegeben. Ein weiterer Analyst sieht die Aktie als kaufenswert an und zwei Experten geben ihre Einschätzung mit “halten” ab.

Das Guru-Rating bleibt bei 4,17 unverändert positiv.