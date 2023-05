ADTRAN Holdings: Kursziel von 12,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Adtran Holdings":

Nach Einschätzung von Experten ist die Aktie von ADTRAN Holdings aktuell unterbewertet und verfügt über ein erhebliches Potenzial.

• Am 22.05.2023 lag ADTRAN Holdings bei +3,88%

• Das Kursziel beträgt derzeit 12,71 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

Am gestrigen Tag legte die Aktie von ADTRAN Holdings um +3,88% zu und erreichte damit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen positiven Trend von +6,18%. Der Markt scheint derzeit also relativ optimistisch eingestellt zu sein.

Die Bankanalysten sind durchschnittlich der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 12,71 EUR liegt. Dies würde Investoren ein Potenzial von +50,93% bieten. Die jüngste positive Entwicklung wird jedoch nicht von allen Analysten geteilt.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktien als eine starke...