ADTRAN Holdings: Kursziel von 12,36 EUR erwartet

Nach Meinung von Analysten ist die Aktie von ADTRAN Holdings aktuell nicht richtig bewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 12,36 EUR auf. Das entspricht einem Potenzialplus von +36,27%. Allerdings sind nicht alle Experten der gleichen Meinung.

• Am 21.07.2023 verzeichnete ADTRAN Holdings eine Kursentwicklung von -1,27%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 4,17 nach zuvor ebenfalls 4,17

• Von insgesamt sechs Bankanalysten empfehlen drei die Aktie stark zum Kauf

Die vergangene Handelswoche ließ Anleger mit einem Minus in Höhe von -2,04% zurück und auch gestern fiel der Kurs um weitere -1,27%. Dennoch sehen einige Analysten in ADTRAN Holdings einen klaren Kauf. Vorausgesetzt das mittelfristige Kursziel wird erreicht können Investoren demnach über ein Drittel an Rendite erwarten. Jedoch bleibt abzuwarten...