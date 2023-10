ADTRAN Holdings: Kursziel von 10,35 EUR laut Analysten um +43,79% höher

Die Aktie von ADTRAN Holdings erlitt gestern am Finanzmarkt einen Rückgang von -3,29%. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Minus insgesamt -2,42%, was auf eine pessimistische Stimmung des Marktes hindeutet. Dennoch sind die Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 10,35 EUR hat. Sollte sich ihre Einschätzung bewahrheiten, würde dies für Investoren ein Potenzial in Höhe von +43,79% bedeuten.

• ADTRAN Holdings: Am 12.10.2023 mit -3,29%

• Das Kursziel von ADTRAN Holdings liegt bei 10,35 EUR

• Die Bankanalysten empfehlen zum Großteil “Kauf” oder “Halten”

• Der Trend-Indikator Guru-Rating wurde auf 4.17 angehoben

Das Rating der Analysten verteilt sich wie folgt: Drei Experten sehen die Aktie als stark kaufenswert an und einer empfiehlt Kauf mit...