ADTRAN Holdings: Kursziel von 10,25 EUR laut Analysten nicht erreicht

Die Kursentwicklung der Aktie ADTRAN Holdings am gestrigen Tag blieb unverändert. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Verlust von -5,90% verzeichnet werden. Der Markt zeigt sich somit momentan relativ pessimistisch. Doch was sagen die Bankanalysten?

Das mittelfristige Kursziel für ADTRAN Holdings liegt im Durchschnitt bei 10,25 EUR und bietet damit ein Potenzial von +35,30%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell empfehlen drei Analysten die Aktie als starken Kauf und einer setzt das Rating auf “Kauf”. Zwei Experten halten eine neutrale Bewertung vor. Das Guru-Rating wurde nun mit 4,17 bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Potenzial zur Wertsteigerung vorhanden ist und gemäß dem Trend-Indikator “Guru-Rating”...