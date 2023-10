ADTRAN Holdings: Kursziel bei 10,39 EUR - Potenzial von +40,31%

Der gestrige Handelstag am Finanzmarkt bescherte ADTRAN Holdings eine Kursentwicklung von +0,51%. Doch in den vergangenen fünf Tagen verzeichnete der Wert ein Minus von -7,44%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Jedoch sind Analysten sich einig: Die Aktie ist aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 10,39 EUR und würde somit Investoren ein Potenzial von +40,31% eröffnen. Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und einer das Rating “Kauf” vergibt, bewerten zwei weitere Experten sie mit “halten”. Das Guru-Rating beträgt nun ebenfalls 4,17 nach zuvor 4,17.

Trotz des schwachen Trends der letzten Tage sehen immer noch rund zwei Drittel der befragten Analysten optimistisch in die Zukunft von ADTRAN Holdings.