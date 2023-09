ADTRAN Holdings: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +35,30%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von ADTRAN Holdings eine Stagnation bei 0,00%. In den letzten fünf Tagen sank der Kurs jedoch um -5,90%, was auf Pessimismus am Markt hindeutet. Im Gegensatz dazu sind Bankanalysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 10,28 EUR.

• ADTRAN Holdings: Am 08.09.2023 mit einer positiven Entwicklung

• Das aktuelle Kursziel beträgt 10,28 EUR mit einem Potenzial von +35,30%

• Drei Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf

Das würde einen Anstieg des aktuellen Preises um satte +35,30% bedeuten und somit ein großes Potential für Investoren eröffnen. Allerdings ist nicht jeder dieser Meinung – einige Analysten teilen diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Marktentwicklung nicht.

Aktuell empfehlen drei Experten den Kauf der Aktie von ADTRAN Holdings und weitere eine...