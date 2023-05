ADTRAN Holdings: Bankanalysten sehen +55,46% Kurspotenzial - Kursziel bei 12,81 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Adtran Holdings":

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von ADTRAN Holdings um +0,40% zu. Auch in den vergangenen fünf Handelstagen gab es eine positive Entwicklung um +1,09%. Die Stimmung am Finanzmarkt scheint daher momentan recht optimistisch.

Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für ADTRAN Holdings liegt bei 12,81 EUR. Dieses Ziel würde Investoren ein Potenzial von +55,46% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten der Meinung, dass das Unternehmen diesen Wert erreichen kann.

Aktuell gibt es drei Analysten mit einer Kaufempfehlung und einen weiteren Experten mit einem positiven Rating (“Kauf”). Zwei weitere Analysten bewerten die Aktie neutral als “Halten”. Insgesamt zeigt sich eine Mehrheit optimistischer Stimmen (+66,67%).

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert auf dem Level von...