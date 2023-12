ADTRAN Holdings-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Aktienanalyse von Adtran zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,62 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 5,802 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -32,69 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 6 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von -3,3 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei positive Themen an acht Tagen die Diskussion dominierten, während an sechs Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt positiv über das Unternehmen Adtran gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer entsprechenden "Schlecht" Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Adtran bei 8,53 liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 60,35 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Adtran zeigt jedoch eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Adtran aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Gut" bewertet.