ADTRAN Holdings: Analysten sehen Kursziel bei 12,61 EUR (+29,84%)

Die Aktie von ADTRAN Holdings konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,57% verzeichnen. Insgesamt summiert sich die Performance der vergangenen fünf Handelstage auf +2,82%. Die Bankanalysten sind sich einig und setzen das mittelfristige Kursziel bei 12,61 EUR fest – eine potentielle Steigerung um +29,84%. Derzeit sehen 3 Experten die Aktie als starken Kauf an, während 1 weitere den Kauf empfiehlt und 2 zur Haltung raten. Das Guru-Rating liegt nunmehr bei 4,17 nach zuvor ebenfalls bereits erreichten 4,17.