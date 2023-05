ADTRAN Holdings: Analysten sehen Kurspotenzial von +122,73%

Weitere Suchergebnisse zu "Adtran Holdings":

Die Aktie von ADTRAN Holdings wurde nach Meinung der Bankanalysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 17,61 EUR und bietet somit ein Potenzial von +122,73%.

• ADTRAN Holdings verzeichnete am 04.05.2023 eine negative Entwicklung von -0,11%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,38

• Die Einschätzung zur Aktie fällt überwiegend positiv aus mit einer Kaufempfehlung von 75% der Analysten

Die vergangene Handelswoche endete für die Aktie mit einem Verlust in Höhe von -4,43%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Trotzdem halten fünf Experten die ADTRAN Holdings für einen starken Kauf und empfehlen den Investoren optimistisch zu bleiben. Weitere fünf Analysten sind ebenfalls positiv gestimmt und raten zum Kauf.

Zwei weitere Experten äußerten sich neutral...