ADTRAN Holdings: Analysten sehen Kurspotenzial von +102,11%

Die Aktie des Telekommunikationsanbieters ADTRAN Holdings wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 16,41 EUR, was Anlegern ein Potenzial von +102,11% eröffnet. Die jüngste Kursentwicklung mit einem Plus von +1,15% am gestrigen Handelstag und insgesamt +2,66% in der vergangenen Woche zeigt sich aufgrund dieser Einschätzung relativ optimistisch.

• Am 10.05.2023 stieg die ADTRAN-Aktie um weitere +1,15%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt somit rund +102%

• Von insgesamt 6 Analysten empfehlen 4 die Aktie zum Kauf

Zum aktuellen Zeitpunkt sprechen sich drei Analysten für einen starken Kauf aus und einer sieht die Aktie zumindest optimistisch mit einem “Kauf” Rating bewertet.

Zwei Experten haben eine neutrale Positionierung eingenommen und vergeben das Rating “halten”,...