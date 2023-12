ADTRAN Holdings Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Für die Adtran-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 21, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt die Überverkauft-Situation (Wert: 27,49) und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Die Gesamtanalyse der RSIs führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen über Adtran in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen über den Titel vorherrschen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Allerdings ergibt sich ein Schlecht-Signal im zurückliegenden Zeitraum, was letztlich zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Adtran bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt zur Bestimmung von Auf- oder Abwärtstrends herangezogen. Der 200-Tage-Durchschnitt der Adtran-Aktie beträgt aktuell 8,47 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Hingegen ergibt sich für den 50-Tage-Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird Adtran auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf Aktieneinschätzungen auswirkt. Langfristig zeigt die Diskussion um Adtran eine mittlere Aktivität, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer Gesamteinstufung des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut" führt.