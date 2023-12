ADTRAN Holdings Aktie: Der weitere Knall!

Die Adtran-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 8,57 EUR verzeichnet, verglichen mit dem aktuellen Kurs von 5,648 EUR. Dies ergibt eine Abweichung von -34,1 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,96 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -5,23 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen rund um Adtran auf sozialen Medienplattformen deuten auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Gut" führt. Zudem lassen sich im zurückliegenden Zeitraum zwei Handelssignale ermitteln, was zu einem Ergebnis von 0 Gut- und 2 Schlecht-Signalen führt und letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Adtran überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Adtran-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und die Rate der Stimmungsänderung negativ beeinflusst wurde, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht"-Aktie führt.