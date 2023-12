ADTRAN Holdings Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Adtran-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 20 erreicht, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 28,91 und deutet ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI.

In den sozialen Medien wurde Adtran in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung, obwohl auch ein positives Signal herausgefiltert wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Adtran-Aktie bei 8,38 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 5,87 EUR, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine neutrale Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität. Die positive Rate der Stimmungsänderung führt jedoch zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Adtran daher als "Gut" eingestuft.