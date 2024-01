ADTRAN Holdings Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die technische Analyse der Adtran-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 7,78 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,572 EUR -15,53 Prozent davon abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 5,82 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adtran-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Adtran ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer positiven Einschätzung ("Gut") führt.

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie wird ebenfalls positiv eingeschätzt. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge war hoch, und es zeigte sich eine positive Stimmungsänderung, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt die Auswertung, dass die Adtran-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine neutrale Positionierung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem RSI ein insgesamt neutrales bis leicht positives Bild für die Adtran-Aktie.