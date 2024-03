ADTRAN Holdings Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten vier Wochen wurde bei Adtran eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Adtran daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 7,2 EUR, während der Aktienkurs (5,472 EUR) um -24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,24 EUR führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Adtran in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies wird durch die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen bestätigt. Positive Themen standen hierbei im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse ergab 4 "Schlecht"- und 3 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiterer Analysepunkt ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Adtran wird sowohl der RSI7 als auch der RSI25 herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 67,27 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI von 64,16 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt für das Adtran-Wertpapier.