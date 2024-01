ADTRAN Holdings Aktie: Was soll die Aufregung?

In den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes von Adtran in den letzten vier Wochen beobachtet werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Adtran daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Doch in den letzten Tagen wurden vorwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Daraus ergibt sich eine neutrale Einstufung des Unternehmens. Insgesamt wurden sieben Handelssignale ermittelt, davon sieben negative und null positive Signale. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 7,48 EUR zu einem aktuellen Kurs von 6,528 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 5,96 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Adtran-Aktie liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (47,35) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Adtran.