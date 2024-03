ADTRAN Holdings Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie von Adtran werden in den sozialen Medien analysiert. Trotz einer erhöhten Diskussionsstärke in den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung für Adtran laut der Analyse kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Adtran in den sozialen Medien berichtet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adtran-Aktie sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ein "Schlecht"-Rating erhält. Der aktuelle Kurs liegt jeweils deutlich unter den gleitenden Durchschnitten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adtran-Aktie liegt bei 59,46, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine "Neutral"-Situation hin.

Insgesamt erhält die Adtran-Aktie daher sowohl in der Internet-Kommunikation als auch in der technischen Analyse eine überwiegend "Neutral"-Bewertung.