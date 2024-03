ADTRAN Holdings Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Adtran gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es 6 "Gut"-Signale und 1 "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Adtran liegt bei 77,63, was als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Adtran-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,92 EUR zum aktuellen Kurs von 4,86 EUR. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,78 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen daher bei der einfachen Charttechnik mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Adtran verzeichnet werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Adtran daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.