ADTRAN Holdings Aktie: So kann man sich irren!

Die Adtran-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,25 EUR gehabt, was einen Abweichung von -21,99 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (5,656 EUR) bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,29 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Adtran-Aktie ist jedoch positiv, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen ebenfalls überwiegend positive Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmungslage der Anleger und Investoren bezüglich der Adtran-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, da die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adtran-Aktie liegt bei 71,81, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Adtran-Aktie, wobei die charttechnische Analyse "Schlecht", das Anleger-Sentiment "Gut", die langfristige Stimmungslage "Neutral" und der Relative Strength Index eine Mischung aus "Schlecht" und "Neutral" ergibt.