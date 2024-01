ADTRAN Holdings Aktie: So kann es weitergehen!

Die technische Analyse der Adtran-Aktie ergibt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 6,556 EUR liegt 17,43 Prozent unter dem GD200 von 7,94 EUR, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 5,79 EUR auf, was einem Abstand von +13,23 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Adtran-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Adtran-Aktie liegt bei 48,53 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 26,95 eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Themen der vergangenen Wochen ergab 1 Gut-Signal, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt jedoch kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation der Adtran-Aktie in den letzten Wochen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.