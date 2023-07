ADTRAN Holdings: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 12,25 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Adtran Holdings":

Die ADTRAN Holdings-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel von durchschnittlich 12,25 EUR wäre eine Steigerung um +33,50% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 17.07.2023 fiel der Wert um -0,10%

• Drei Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf

• Der Guru-Rating liegt nun bei 4,17 (vorher: Guru-Rating ALT)

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -1,34%. Ein schwacher Trend und pessimistische Stimmung am Markt lassen jedoch nicht alle Experten an das Potential von ADTRAN Holdings glauben.

Während drei Analysten die Aktie als stark kaufenswert einschätzen und ein weiterer sie zumindest zum Kauf empfiehlt, halten sich zwei weitere Experten zurück und bewerten sie neutral.

66,67% aller Analysteneinschätzungen sind somit optimistisch gestimmt. Eine positive Tendenz zeigt auch das...