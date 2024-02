ADTRAN Holdings Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, mit dem bestimmt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit betrachtet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Adtran-Aktie beträgt aktuell 61, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Adtran weder überkauft noch überverkauft (Wert: 59,65), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Adtran in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Adtran wurde unwesentlich mehr oder weniger als gewöhnlich diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Adtran. Von insgesamt vier positiven und acht negativen Tagen gab es an zwei Tagen keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium, und insgesamt erhält Adtran von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich der technischen Analyse ist die Adtran mit einem Kurs von 6,08 EUR derzeit -0,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -17,84 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.