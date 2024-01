ADTRAN Holdings Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Aktie von Adtran wird in verschiedenen Aspekten der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 7,48 EUR, während der aktuelle Kurs bei 6,528 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -12,73 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 5,96 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Adtran-Aktie liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt mit einem Wert von 47,35 eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Adtran.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen auch Rückschlüsse über das aktuelle Bild der Aktie zu. Hier konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert werden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt positive Meinungen über das Unternehmen geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Zudem ergaben sich auch sieben Handelssignale, wovon 7 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale waren, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führte. Zusammengefasst ist die Aktie von Adtran bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.