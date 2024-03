ADTRAN Holdings Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich Adtran wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Adtran in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Unsere Analysten haben die Stimmung zu Adtran auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen von Nutzern aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse wurde durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei neun konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (7 "Gut", 2 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Adtran-Aktie ein Durchschnitt von 7,09 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,48 EUR (-22,71 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 6,07 EUR (-9,72 Prozent Abweichung) eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Adtran also für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Adtran-Aktie hat einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (58,79) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Adtran.