ADTRAN Holdings Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Adtran. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Adtran für dieses Kriterium daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Adtran-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 52 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (57,91) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Adtran.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Adtran-Aktie derzeit -3,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -17,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt. Dadurch wird die Aktie kurzfristig als "Neutral" und langfristig als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Adtran in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigen die berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 6 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher, dass die Anleger-Stimmung bei Adtran als "Gut" eingestuft wird, während die anderen Bewertungskriterien zu einer eher neutralen bis schlechten Einschätzung führen.