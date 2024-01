ADTRAN Holdings Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Adtran-Aktie verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 7,7 EUR, während der aktuelle Kurs bei 6,556 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von -14,86 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu weist der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 5,83 EUR auf. In diesem Fall wird die Aktie mit einem Abstand von +12,45 Prozent als "Gut" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 47,02 Punkten, was darauf hindeutet, dass Adtran weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 35,82 ebenfalls an, dass Adtran weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Adtran wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild resultiert. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Veränderungen auf.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Adtran geführt, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auch während der vergangenen Tage dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.